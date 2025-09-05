Тюменские спасатели вытащили из-под завалов в заброшенном гараже 12-летнего мальчика

Спасатели Тюменского ПСО областной службы спасения извлекли ребенка 12-и лет из-под завалов. Его придавило плитой перекрытия вечером накануне в заброшенном гаражном кооперативе в районе 50 лет ВЛКСМ, 130, сообщили в ТОСЭР.

После сообщения о происшествии дежурная смена областной службы спасения выехала на место. Спасатели провели разведку, оценили обстановку и приступили к ликвидации последствий обвала. При обвале строения мальчик попал в воздушный карман скопившегося строительного мусора и не получил травм, не совместимых с жизнью. Ребенок был в сознании, зажата была нижняя часть тела. После того, как его удалось извлечь из-под завала, на жестких носилках его перенесли в автомобиль скорой помощи. Сейчас он в тяжелом состоянии в ОКБ-2.

"Уважаемые родители, есть все основания предполагать, что дети, в нарушение всех правил безопасности, бегали по крышам заброшенных гаражей в поисках острых ощущений. К счастью, ребенок не погиб, к счастью, что он был не один. Спасатели настоятельно рекомендуют провести беседу с детьми о недопущении нахождения и играх детей на стройплощадках, заброшенных строений и акватории. Подобные игры до добра не доведут!" - обратились к горожанам спасатели.