Тюменца будут судить за пожар в муниципальной квартире

Прокуратура Калининского административного округа Тюмени утвердила передела в суд уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины по обвинении в повреждении чужого имущества при неосторожном обращении с огнем (ст. 168 УК РФ), сообщает облпрокуратура.

По версии следствия, в один из вечеров мая этого года обвиняемый, обронив сигарету на постель, устроил пожар в муниципальной квартире в доме на улице Одесской. От огня пострадали внутренняя отделка квартиры, общее имущество дома и оконный стеклопакет соседней квартиры - ущерб оценили в миллион рублей. Теперь суд рассмотрит дело по существу и определит меру наказания.