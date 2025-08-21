Открыт приём заявок на областной конкурс организаций допобразования спортивной направленности

Стартовал приём заявок на участие в областном заочном конкурсе среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2024/2025 учебный год. Конкурс проходит с 1 по 30 сентября 2025 года в заочном формате по трем номинациям.

Номинация № 1 - "Лучшая муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая дополнительные общеобразовательные программы по видам спорта" (с численностью обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по видам спорта от 1500 человек и свыше).

Номинация № 2 - "Лучшая муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая дополнительные общеобразовательные программы по видам спорта" (с численностью обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по видам спорта до 1500 человек).

Номинация № 3 - "Лучшие практики реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта".

Документы для участия в конкурсе необходимо направить до 4 сентября 2025 года (включительно) в ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" в соответствии с требованиями Положения.

Положение о проведении конкурса размещено на официальном сайте ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" в разделе "Конкурсы" (2025).

Подробнее - по телефону: 8 (3452) 345-177.