Тюменская семья заняла восьмое место на всероссийских соревнованиях по ГТО

В городе Чебоксары республики Чувашия завершился VI Всероссийский фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. За звание самой спортивной семьи состязались 55 команд со всей страны. Тюменскую область в четвертый раз на всероссийской арене представила семья Васильевых из села Луговое Тюменского района.

В течение четырех дней участники испытывали свои силы в стрельбе из электронного оружия, наклоне вперед с прямыми ногами, поднимании туловища, подтягивании на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, беге на 30 м и 60 м, прыжке в длину и плавании. Завершила соревновательную программу захватывающая эстафета ГТО и церемония награждения призеров.

Команда Васильевых завоевала почётное третье место в эстафете ГТО. В личном зачёте отличилась бабушка – Ирина Валерьевна Петрушенко стала лучшей в своей возрастной группе в испытании сгибание и разгибание рук в упоре лежа, выполнив 49 повторений. В общекомандном зачете фестиваля Васильевы заняли 8 место, сообщили в областном депспорта.