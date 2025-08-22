Тюменская семья заняла восьмое место на всероссийских соревнованиях по ГТО

13:15 22 августа 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В городе Чебоксары республики Чувашия завершился VI Всероссийский фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. За звание самой спортивной семьи состязались 55 команд со всей страны. Тюменскую область в четвертый раз на всероссийской арене представила семья Васильевых из села Луговое Тюменского района.

В течение четырех дней участники испытывали свои силы в стрельбе из электронного оружия, наклоне вперед с прямыми ногами, поднимании туловища, подтягивании на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, беге на 30 м и 60 м, прыжке в длину и плавании. Завершила соревновательную программу захватывающая эстафета ГТО и церемония награждения призеров.

 Команда Васильевых завоевала почётное третье место в эстафете ГТО. В личном зачёте отличилась бабушка – Ирина Валерьевна Петрушенко стала лучшей в своей возрастной группе в испытании сгибание и разгибание рук в упоре лежа, выполнив 49 повторений. В общекомандном зачете фестиваля Васильевы заняли 8 место, сообщили в областном депспорта.

 

Теги: ГТО
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2025