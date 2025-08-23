Тюменский "Рубин" участвует в турнире им. Н.В. Парышева в Кургане

ХК "Рубин" продолжает подготовку к новому сезону ВХЛ. Впереди у команды - традиционный турнир им. Н.В. Парышева, который состоится на следующей неделе в Кургане.

В турнире примут участие четыре клуба лиги. 26 августа "Рубин" скрестит клюшки с "Югрой", 27 августа — с местным "Зауральем", 28 августа — с "Челметом" из Челябинска.

Ранее "Рубин" провел домашние товарищеские матчи с "Омскими крыльями" и "Ижсталью" из Ижевска. В обоих случаях наш клуб начинал с победы, но во втором поединке уступал. Причем, ижевскому клубу — по серии буллитов. Состав команды пополнили Павел Мешков, Данил Воеводин, Дмитрий Кандаков, Иван Петраков, - сообщает Вслух.ру.

