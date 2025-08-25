Команда ветеранов СВО из Тюменской области готова к Кубку полпреда президента в УрФО

Команда ветеранов СВО из Тюменской области получила напутствие перед участием в кубке полпреда президента в УрФО - встреча команды прошла в тюменском филиале фонда "Защитники Отечества".
"Все, кто сегодня здесь, – уже победители. Я всегда говорю, что телу можно нанести ранения, а увечья духу – нельзя. Дух воина – стальной щит России. Здесь ребята ощущают свою значимость для себя и для семьи. А другие раненые берут с них пример", - отметил в напутствии товарищам Герой России Рустам Сайфуллин.
Сайфуллин сам участвует в Кубке по трем дисциплинам - волейбол сидя, пауэрлифтинг и настольный теннис.
Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко:
В состав делегации вошли 60 человек, из которых 27 – ветераны боевых действий с тяжелыми ранениями. Наши герои будут соревноваться во всех 13 дисциплинах турнира. Независимо от результата, каждый из них уже победитель. Мы гордимся ими.
Кубок полпреда президента России в УрФО для защитников Отечества пройдет в Тюмени с 26 по 31 августа.
