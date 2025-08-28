Тюменец выступает на Спартакиаде молодежи России по греко-римской борьбе

В Ростове-на-Дону 28 и 29 августа проходит финал VI летней Спартакиады молодёжи России по греко-римской борьбе. За медали поборются более ста сильнейших спортсменов из 35 регионов страны.

Тюменскую область представит спортсмен-инструктор Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Захар Шапошников, выступающий в весовой категории 130 кг, его первым оппонентом станет очень серьезный спортсмен, Эльдар Эмиров из Севастополя. Сопровождает тюменца тренер по резерву ЦПСР и ССК Андрей Семанов.

Всего на пути к золоту предстоит провести 4 поединка. Предварительные поединки стартуют сегодня в 13:00 (здесь и далее - время тюменское), торжественная церемония открытия соревнований - в 18:30, полуфиналы - в 19:00. Утешительные и финальные поединки состоятся 29 августа в 11:30 и 19:00 соответственно.