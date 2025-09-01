Тюменец дошёл до 1/8 финала Спартакиады России по брейкингу

14:25 01 сентября 2025
Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Казани завершилась VI летняя Спартакиада молодежи России по брейкингу среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие 97 спортсменов из 19 регионов России.

Тюменскую область в финале представлял Александр Бедрик. В зачете юниоров 16-18 лет он соревновался с 31 оппонентом и смог пройти квалификацию, но, к сожалению, остановился на стадии 1/8 финала, разделив 11 место с пятью другими участниками.

Брейкинг – сложно-координационный танцевальный вид спорта, специфика которого заключается в выполнении спортсменами сложных технических элементов, объединённых в композицию. С 2020 года брейкинг входит в программу летних Олимпийских игр и впервые был представлен на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

