Жителей и гостей Тюмени приглашают на день открытых дверей в "Ново Комарово"

Фото пресс-службы АО "ТДСК".

В пятницу, 19 июля 2025 года, в жилом комплексе "Ново Комарово" пройдёт клиентский день, организованный Тюменской домостроительной компанией. Начало мероприятия – в 11:00 в офисе продаж по адресу: д. Патрушева, ул. Фёдора Достоевского, 26.

Гостям предложат экскурсию по территории жилого комплекса, а также демонстрационный осмотр готовых квартир различных планировок. Участники смогут получить представление о планировочных решениях, доступных для покупки, и обсудить детали с менеджерами на месте.

"Ново Комарово" развивается как территория комплексной жилой застройки. Параллельно с возведением домов в районе строится детский сад на 520 мест, предусмотрена масштабная транспортная развязка и иные элементы инфраструктуры.

Желающие могут записаться на мероприятие по телефону: 8 908 873 50 51. Возрастное ограничение 0+.