Жителей и гостей Тюмени приглашают на день открытых дверей в "Ново Комарово"

В пятницу, 19 июля 2025 года, в жилом комплексе "Ново Комарово" пройдёт клиентский день, организованный Тюменской домостроительной компанией. Начало мероприятия – в 11:00 в офисе продаж по адресу: д. Патрушева, ул. Фёдора Достоевского, 26.
Гостям предложат экскурсию по территории жилого комплекса, а также демонстрационный осмотр готовых квартир различных планировок. Участники смогут получить представление о планировочных решениях, доступных для покупки, и обсудить детали с менеджерами на месте.
"Ново Комарово" развивается как территория комплексной жилой застройки. Параллельно с возведением домов в районе строится детский сад на 520 мест, предусмотрена масштабная транспортная развязка и иные элементы инфраструктуры.
Желающие могут записаться на мероприятие по телефону: 8 908 873 50 51. Возрастное ограничение 0+.
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