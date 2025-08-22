Режим ЧС-2024 года отменен в Тюменской области

Постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного в Тюменской области в апреле 2024 года для подготовки к паводку и ликвидации его последствий, подписал губернатор Александр Моор. Это значит, что все последствия того масштабного паводка удалось устранить.

В правительстве Тюменской области напоминают, что паводок 2024 года был не только рекордным за всю историю региона, но и внезапным. В результате в зоне подтопления тогда оказались 838 жилых домов, 19 низководных мостов, 56 участков автодорог и 4 социальных объекта. Поэтому для ликвидации последствий разгула стихии потребовались не только значительные средства, но и время.

В этом году также вводился режим ЧС регионального масштаба, но в пяти муниципалитетах, которых непосредственно касалась проблема разлива реки Ишим. И хотят нынешний паводок был третьим по силе в последнее десятилетию, благодаря своевременному предупреждению синоптиков регион успел более тщательно подготовиться к большой воде, поэтому ущерб от него был гораздо меньше. Подтопило 31 населенный пункт, под воду ушли 8 низководных мостов и 18 участков автодорог. Благодаря вовремя принятым мерам удалось избежать подтопления жилых домов, вода заходила только на приусадебные участки и дачи.

Пострадавшими от паводка в соответствии с законодательством были признаны 2 576 жителей региона. Им оказана материальная помощь на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Ликвидация последствий паводка продолжается в плановом режиме.