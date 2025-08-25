Тюменка взяла золото всероссийской Спартакиады по гиревому спорту

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Абакане завершились финальные соревнования VI летней Спартакиады молодёжи России по гиревому спорту. В активе Тюменской области - одна золотая медаль.

В рамках соревнований юниоры выявляли сильнейших в двоеборье, юниорки - в рывке. Тюменский регион представляли шесть спортсменов. Лучше всех выступила Анна Кузнецова - она уверенно стала лучшей в весовой категории 58 кг, выполнив 154 подъёма. Отметим, что занявшая второе место спортсменка из Челябинской области сделала 115 подъёмов.

Совсем немного до медали не хватило Никите Трусову, он занял 4 место в весе до 85 кг. Также в финале выступили Дарья Харлова (63 кг, 5 место), Дмитрий Леонов (73 кг, 5 место), Роман Ткачев (95 кг, 6 место) и Кирилл Новиков (63 кг, 7 место).

В финале VI летней Спартакиады молодёжи России по гиревому спорту приняли участие 97 спортсменов из Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Состав был сильным среди участников - 8 мастеров спорта России международного класса, 25 мастеров спорта страны, 41 кандидат в мастера спорта.