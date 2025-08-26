Молодые тюменские спортсмены выступили на всероссийской Спартакиаде по ушу

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Вологде завершился финал VI летней Спартакиады молодёжи России по ушу. Участие приняли 112 спортсменов из 33 регионов России, а также из Китая.

Честь Тюменской области защищали представители областной федерации ушу, спортсмены сборной команды региона Никита Багаев, Виктория Зыкова и Юрий Соловьёв. По итогам соревнований в общекомандном зачете Тюменская область заняла 17 место.