Молодые тюменские спортсмены выступили на всероссийской Спартакиаде по ушу

В Вологде завершился финал VI летней Спартакиады молодёжи России по ушу. Участие приняли 112 спортсменов из 33 регионов России, а также из Китая.
Честь Тюменской области защищали представители областной федерации ушу, спортсмены сборной команды региона Никита Багаев, Виктория Зыкова и Юрий Соловьёв. По итогам соревнований в общекомандном зачете Тюменская область заняла 17 место.
