Молодые тюменские спортсмены выступили на всероссийской Спартакиаде по ушу

09:41 26 августа 2025
Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Вологде завершился финал VI летней Спартакиады молодёжи России по ушу. Участие приняли 112 спортсменов из 33 регионов России, а также из Китая.

Честь Тюменской области защищали представители областной федерации ушу, спортсмены сборной команды региона Никита Багаев, Виктория Зыкова и Юрий Соловьёв. По итогам соревнований в общекомандном зачете Тюменская область заняла 17 место.

