Тюменцы выступят на всероссийских соревнованиях по триатлону в Красноярске

С 30 августа по 1 сентября в Красноярске в Триатлон-центре на острове Татышев состоятся Кубок России по триатлону в дисциплине "дуатлон" и всероссийские соревнования по дуатлон-спринту.

В Кубке России примут участие мужчины и женщины, им предстоит преодолеть 7 км бегом, 30 км велогонки, а затем еще 3,5 км бегом. За медали всероссийских соревнований будут бороться юноши и девушки 13-14 и 15-17 лет, а также юниоры и юниорки 16-19 лет. Для первых двух возрастных групп дистанция составит: 2 км бег, 8 км велогонка, 1 км бег. Для юниоров и юниорок - 5 км бег, 20 км велогонка, 3,5 км бег.

Тюменскую область на соревнованиях представят обучающиеся Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Мирон Батырев, Илья Золотов и Алексей Трофименко, спортсмен-инструктор ЦПСР и ССК Ульяна Поляруш, а также обучающиеся спортшколы №2 Тюмени Мария Буренко, Максим Мануилов и Михаил Пихов.