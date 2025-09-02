Тюменец выиграл серебро Спартакиады России по киокушин

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Перми 31 августа завершился финал VI летней Спартакиады молодёжи России по киокушин. В активе Тюменской области - серебряная медаль.

Тюменский регион на соревнованиях в возрастной категории от 18 лет до 21 года представляли трое спортсменов областной Федерации киокушин. В весовой категории до 75 кг, одержав две победы, второе место занял Николай Ищенко. Максим Турушев в весовой категории до 65 кг одержал одну победу и разделил пятое место. Также в весовой категории до 65 кг пятой стала Татьяна Яренских.

За медали боролись представители 26 регионов страны. Тюменская область в общекомандном зачете заняла 12-е место. Сопровождал команду тренер Иван Стешенцев.